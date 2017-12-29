Не так давно Оля Полякова спробувала глянути на себе-брюнетку, "примірявши" коси старшої доньки Маші, але, як виявилося, на цьому експерименти не закінчилися.



Так, Оля стала героїнею нового спецпроекту JetSetter, під час якого стала і білявкою, і брюнеткою, і навіть спробувала перуку з рожевого та синього волосся і розказала про свої секрети краси.







"З появою Інтернету людям набридає дивитися на одне і те саме. Ми живемо в епоху дуже швидкої втрати інтересу. Тому перший і найбільш дієвий спосіб привернути до себе увагу - змінити зовнішність. Якщо подивитися на найяскравіших західних представниць шоу-бізнесу, таких як Мадонна, Гвен Стефані, Кеті Перрі, Леді Гага, то вони змінюються постійно. Неможливо зрозуміти, якого кольору у них волосся, який вони довжини, якої форми їх носи (сміється). Це і є данина часу", - говорить співачка.







"Востаннє, коли я знімалася у фотосесії, одягла чорну перуку кольору воронячого крила. Мені було в ній дуже негарно. Прямо хотілося здерти перуку з голови, так образ мені не подобався! Але фотографії вийшли розкішні. Виходить, що за допомогою світла і вмілого фотографа ти будеш виглядати приголомшливо навіть в образі, який тобі не подобається", - зауважила співачка.







Зірка зізнається, що рідко робить макіяж поза сценою.



"У повсякденному житті я використовую тільки сироватки, витяжки з альпійських рослин, чорної ікри, плацент та інше. Я тільки доглядаю за шкірою і нічим її не покриваю. Винятковий догляд - повноцінний, дорогий і суцільний відпочинок від декоративної косметики. У повсякденному житті мене не можна побачити з макіяжем! Ніколи!" - запевнила артистка.









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