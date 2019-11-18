Александр Зубченко Символично, что украинский алкоголик становится ключевым свидетелем в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, о пристрастии которого к спиртному известно всем, даже немецкой полиции, де-факто начал готовиться к даче показаний в Конгрессе США.



Для этого он в течение полутора месяцев подтягивал свой английский в Лондоне. По его словам, курсы обошлись ему примерно в полторы тысячи фунтов в неделю. Включая, как отдельно подчеркнул будущий свидетель, «харчування». То есть еду. А где он это подчеркнул? В гигантском интервью рупору Госдепа США в Украине. Имеется в виду интернет-издание «Украинская правда». Тренируется Юра, так сказать, на кошках. Обкатывает на ограниченной публике (сами понимаете, кто читает «УП») свою политическую позицию. Зачем он вылез? Сидел бы тихонечко в столице «Грейт Британ», лакал пиво и навещал в больничке Валерию Гонтареву (экс-глава НБУ). Но у Луценко зачесались амбиции. Они у него всегда чесались, а тут прямо зуд напал. Поэтому у бывшего главного редактора бульварного листка «Грани», известного грандиозными редакционными попойками, возник план. Не афганский, а как бы политический. Воспользоваться своей известностью (он думает, что крайне популярен) и текущей ситуацией в США. В Штатах, как известно, импичмент. В их здании под куполом фамилия «сан оф бич» Юрия Луценко (сорри за мой английский, в Лондон не летал) звучит через раз в показаниях Мари «Машки» Йованович (экс-посол Америки в Киеве) и Джорджа Кента. Последний занимал пост первого заместителя Йованович. Если проще, то обыкновенный ЦРУшник. Сейчас его перевели в Госдеп. Помощником. Юра думает, что в его руках оказались, пардон, яйца Трампа и от его позиции многое зависит. Шумиху, которая может подняться вокруг его показаний в Конгрессе, экс-генеральный прокурор хочет использовать для раскрутки своего партийного проекта семейного типа. Он, значит, возглавляет «Республиканскую партию Украины», а его жена, прежний постоянный представитель президента Порошенко в парламенте, становится замом. Третьим должен стать Роман Безсмертный. По иронии судьбы, он тоже длительное время был постпредом президента в Раде. Только Леонида Кучмы, а не Петра Порошенко. Скандал с импичментом должен придать бывшему генпрокурору ореол причастности к масонским таинствам большой геополитики. Не надо на меня кричать. Я просто пытаюсь корректно описать, какие именно тараканы живут в голове Луценко. Их там много, и они постоянно вступают в какие-то изощренные половые отношения. Короче, картина маслом: «масоны объясняют Юре, как спасти Дональда Трампа путем погружения его в дерьмо». Вася Ложкин мог бы талантливо это все нарисовать. Я не художник, следовательно придется обходиться словами. Если проанализировать большой «кирпич», который «родил» экс-прокурор с помощью «УП», то получается, что Юрий Витальевич Луценко – честнейший человек и прокурор, который постоянно заботится лишь о благе нации. Знаете, почему он встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани? Чтобы найти в США семь с половиной миллиардов долларов, которые «преступная организация Януковича» вывела с территории суверенной Украины. Встречу с Джулиани ему организовал олигарх Пинчук. Точнее, Витя снял номер в «Хаяте», где Сорос проводил какую-то бредовую конференцию по поводу Греты и ее роли в мировом потеплении. И там, на территории США, совершенно в неофициальной обстановке Юра три дня беседовал с Руди с перерывом на «харчування». Судя по всему, Джулиани беспокоили только лишь две вещи: можно ли наказать украинских чиновников за вмешательство в американские выборы 2016 года (дело Пола Манафорта), и как продвигаются дела в отношении компании «Буризма», где в совете директоров состоит сын Джона Байдена Хантер. Вместо этого Луценко рассказал адвокату страшную историю про какой-то американский фонд Franklin Templton, куда через латвийские и кипрские «отмывочные» компании сливались миллиарды Януковича в виде ОВГЗ. И он, Луценко, напал на след «преступной гидры». Полтора миллиарда ему ужалось вырвать из цепких рук беглого диктатора. Но остались еще семь с половиной «ярдов», до которых Юра дотянуться не смог. Знаете, кто ему помешал? Гребаная послица Йованович. Она, с…ка такая, хотела взять под свой личный контроль всю правоохранительную систему великой нации. Руководство Национального антикоррупционного бюро в лице Артема Сытника и его первого зама Гизо Углавы буквально слизывало пыль с ее походных ботинок, сливало в посольство сверхсекретную информацию по уголовным делам и чуть ли не по своей инициативе агитировало за Хиллари Клинтон с помощью подделанного компромата. Юра ей как к человеку обратился: Мари, б…ть, хочу в США съездить. Чисто по делу. Миллиарды Януковича жгут мне мозг, подпиши командировку. А что думала Машка? Что Юра хочет привезти Трампу компромат на Байдена. В частности, как он сам и его сынок в виде пасынка вместе с другими «директорами» «Буризмы» выкачали из Украины 16,5 миллионов долларов в виде оплаты «за консультационные услуги». Причем ровно «лям» получил экс-президент Польши Александр Квасьневский. Но львиную долю получило именно семейство Байденов. И, в принципе, Йованович была права в своих подозрениях. Ради сохранения в должности генпрокурора Луценко мог предложить Трампу сделку – «компромат в обмен на кресло». Теперь Юра активно отыгрывает ситуацию назад: шел по следам преступной группировки Януковича, которые вели в США. Следы были очень глубокими, ведь члены ОПГ тащили на себе семь с хвостиком «ярдов» американских денег. Однако не дошел, поскольку столкнулся с сопротивлением американской «крыши» в лице Йованович, которая сейчас врет под присягой, ее дружка ЦРУшника Кента и НАБУ. Как говорится, интересно девки пляшут. Луценко сделал еще один «аванс» старику Дональду: подтвердил, что дело главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта сфальсифицировал глава НАБУ Сытник при участии нынешнего заместителя генерального прокурора Трепака. Речь идет о знаменитой «амбарной книге» Партии регионов, где якобы есть страница с росписью Манафорта в получении крупной суммы денег от ПР. По словам Луценко, подпись сфальсифицирована. Вместо Пола расписался «один из действующих народных депутатов». Кто – не сказал. Общий вывод: Луценко отрепетировал свои будущие показания в Конгрессе США. Послал предварительные месседжи заинтересованным сторонам. Первое послание: могу дать показания против Йованович и НАБУ в деле по Полу Манафорту. Второе: хочу, чтобы вы там из меня сделали героя-расследователя, чуть было не вернувшего в Украину 7,5 миллиардов долларов «семьи Януковича». Третье: выхожу на политическую орбиту и могу стать верным соратником республиканцев. Цена договорная. А знаете, в чем самый главный прикол? В том, что к упомянутым Луценко миллиардам напрямую причастны его прежний начальник Петр Порошенко и экс-глава НБУ Гонтарева. Именно менеджеры компании Гонтаревой ICU помогли Януковичу вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов по решению Краматорского суда. И именно следы ICU обнаружили сотрудники латвийской финансовой разведки в деле о миллиардах, выведенных в США. Короче, сплошное масонство.



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