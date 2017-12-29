|Писанка похудела на 42 кг в рамках шоу "Зважені та щасливі"
|29.12.2017 17:34
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Фото: stb.ua
51-летняя Руслана Писанка пришла на "Взвешенные и счастливые" с весом 136 килограммов. При этом ее рост составляет 1,73 метра. Во время шоу актриса похудела на 42 килограмма - теперь она весит 94 килограмма.Муж актрисы сбросил 40 кг: до проекта он весил 117 кг, после – 77.
Фото: stb.ua
Писанка объясняла, что стала участницей проекта, поскольку чрезмерный вес вредил ее здоровью.Победителями стала пара Лидии и Александра Бойко. На проект они пришли с весом 110 кг и 137 кг соответственно. Александру удалось сбросить 66 кг, а его жене – 48 кг.
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