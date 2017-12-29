Актриса Руслана Писанка на время старта проекта "Зважені та щасливі" весила 136 кг, в день финала – 94 кг. Писанка худела вместе с мужем Фото: пресс-служба СТБ Об этом сообщает СТБ.На проекте "Взвешенные и счастливые 7" Руслана Писанка пришла с мужем Игорь Исаковым, их тренерами были Вячеслав и Марина Узелковы. Фото: stb.ua 51-летняя Руслана Писанка пришла на "Взвешенные и счастливые" с весом 136 килограммов. При этом ее рост составляет 1,73 метра. Во время шоу актриса похудела на 42 килограмма - теперь она весит 94 килограмма.Муж актрисы сбросил 40 кг: до проекта он весил 117 кг, после – 77. Фото: stb.ua Писанка объясняла, что стала участницей проекта, поскольку чрезмерный вес вредил ее здоровью.Победителями стала пара Лидии и Александра Бойко. На проект они пришли с весом 110 кг и 137 кг соответственно. Александру удалось сбросить 66 кг, а его жене – 48 кг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки писанка руслана актриса проекта фото Теги: новости