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Писанка похудела на 42 кг в рамках шоу "Зважені та щасливі"
29.12.2017 17:34
Актриса Руслана Писанка на время старта проекта "Зважені та щасливі" весила 136 кг, в день финала – 94 кг. Писанка худела вместе с мужем Фото: пресс-служба СТБ Об этом сообщает СТБ.На проекте "Взвешенные и счастливые 7" Руслана Писанка пришла с мужем Игорь Исаковым, их тренерами были Вячеслав и Марина Узелковы.
Фото: stb.uaФото: stb.ua
51-летняя Руслана Писанка пришла на "Взвешенные и счастливые" с весом 136 килограммов. При этом ее рост составляет 1,73 метра. Во время шоу актриса похудела на 42 килограмма - теперь она весит 94 килограмма.Муж актрисы сбросил 40 кг:  до проекта он весил 117 кг, после – 77.
igor-isakov_01Фото: stb.ua
Писанка объясняла, что стала участницей проекта, поскольку чрезмерный вес вредил ее здоровью.Победителями стала пара Лидии и Александра Бойко. На проект они пришли с весом 110 кг и 137 кг соответственно. Александру удалось сбросить 66 кг, а его жене – 48 кг.

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