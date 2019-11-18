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Россия вернула Украине захваченные в прошлом году корабли
18.11.2019 13:22
Россия передала Украине захваченные в ноябре 2018 года корабли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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