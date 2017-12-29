Представители контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины навсегда отстранили 18 спортсменов, которые принимали участие в матчах в составе футбольной команды "ДНР". Об этом заявила пресс-служба комитета ФФУ. Известно, что Федерация футбола Украины рассмотрела дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, игравших за "ДНР", после чего приняла решение запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18 спортсменам. В числе дисквалифицированных футболистов: Владимир Кравченко (10.01.1986 г.р.), Денис Никулин (17.10.1994 г.р.), Максим Синьков (09.12.1997 г.р.), Анатолий Селезнев (08.04.1995 г.р.), Сергей Крахмал (29.08.1990 г.р.), Андрей Кушнир (22.02.1994 г.р.), Андрей Рябой (26.03.1988 г.р.), Владислав Мишин (22.05.1994 г.р.), Руслан Зинченко (26.08.1996 г.р.), Ярослав Махно (15.05.1993 г.р.), Роман Саетов (18.08.1981 г.р.), Платон Свиридов (20.11.1986 г.р.), Денис Поточный (08.05 .1985 г.р.), Иван Иванов (12.02.1988 г.р.), Игорь Дмитришин (24.10.1995 г.р.), Виктор Станенко (31.10.1991 г.р.), Никита Шмаков (20.04.1996 г.р.), Константин Золотарь (24.03.1994 г.р.). Как сообщал MIGnews.com.uа, Международный паралимпийский комитет принял решение оставить в силе отстранение сборной Российской Федерации от Игр в Пхенчхане , но окончательное решение примут в конце января. Известно, что членство Паралимпийского комитета Российской Федерации приостановили еще в августе 2016 года на основании доклада Ричарда Макларена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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