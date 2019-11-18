Об этом он написал в Twitter.

Комментируя твит телеведущего Грэма Леджера о том, что КНДР считает вице-президента Джо Байдена «бешеной собакой», которую следует «забить до смерти палкой», Трамп заступился за Байдена.

«Вице-президент Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не «бешеная собака». Он на самом деле несколько лучше это, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам следует быть. Вам надо действовать быстро, выполняйте соглашение. До встречи!», - обратился Трамп к руководству Северной Кореи.

Как сообщалось, официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA назвало кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена «бешеной собакой», которого необходимо «забить до смерти». Это не первый раз, когда КНДР осуждает Байдена. В мае северокорейские СМИ говорили, что он «не в себе» и «и дураком с низким IQ» после того, как Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «диктатором» и «тираном».

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