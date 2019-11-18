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Кабмин выделил более 700 млн гривен на долги медикам
18.11.2019 13:59
Кабинет министров выделил более 730 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплатам медиков
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
погашение
задолженностей
зарплатам
медиков
гривен
Новости
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