С-400 «Триумф» — зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности

Россия и Турция 29 декабря подписали соглашение о кредите для Анкары в размере 2,5 млрд долларов для закупки российских зенитных систем С-400. Об этом сообщают Hurriyet и Daily Sabah, информирует еizvestia.com.

Ранее стороны договорились о продаже Турции четырех систем С-400. Контракт был подписан в сентябре 2017 года. Турция стала первой страной НАТО, которая решила купить эти российские ракеты.

Президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что Анкара возьмет кредит в рублях и это будет выгодно для турецкой стороны. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что за С-400 Турция заплатит 2,5 млрд долларов, 55% от суммы контракта составит российский кредит. О том, что условия кредита согласованы, министр финансов Антон Силуанов говорил 11 декабря.

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Их выпускает концерн «Алмаз-Антей». Макимальная дальность поражения аэродинамических целей — 400 км, баллистических целей — 60 км. Они могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 метров.

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