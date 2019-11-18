|Кремль подтвердил участие в нормандской встрече
|18.11.2019 14:00
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В Кремле подтвердили участие в саммите нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже.(function() })();
Как сообщил в понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подготовка к встрече вступила в завершающую стадию, пишет ТАСС.
«Нормандский формат запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – сказал он.
Песков также уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин, который «будет во многом связан с подготовкой к нормандскому формату». При этом он не назвал собеседника Путина.
Пресс-секретарь президента России отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в нормандском формате.
«По нормандской четверке я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», – сказал представитель Кремля. Он напомнил, что «был очень большой перерыв в работе нормандского формата.
«Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», – предложил Песков.