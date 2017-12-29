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Во львовском гипермаркете задержали киевлянку при попытке украсть 220 "киндер-сюрпризов"
29.12.2017 17:42
Общая стоимость украденных "киндер-сюрпризов" составила более 7 тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Киевлянку з "киндерами" задержал работник полиции охраны Фото: rozetka.ua Инцидент произошел 28 декабря около 16.30 в гипермаркете на улице Богдана Хмельницкого. Гражданку задержал работник полиции охраны.Общая стоимость украденного составила более 7 тыс. грн.Киевлянке грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (40 тыс. грн) или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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