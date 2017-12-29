Общая стоимость украденных "киндер-сюрпризов" составила более 7
тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киевлянку з "киндерами" задержал работник полиции охраны Фото:
rozetka.ua Инцидент произошел 28 декабря около 16.30 в гипермаркете
на улице Богдана Хмельницкого. Гражданку задержал работник полиции
охраны.Общая стоимость украденного составила более 7 тыс.
грн.Киевлянке грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов
граждан (40 тыс. грн) или исправительные работы на срок до двух
лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
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