В 2017 году жена премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Елена приобрела Mercedes. Служба безопасности Украины направила на таможню требование относительно этого автомобиля, пишет INSIDER. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман опасался провокаций со стороны силовиков Фото: rada.gov.ua На Житомирскую таможню направлены соответствующие письма за подписью первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.Автомобиль жена главы правительства приобрела в 2017 году.Демчину СМИ связывают с народным депутатом от Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко – ближайшим соратником главы государства.13 июня Гройсман заявил, что правоохранители, "крышующие нелегальную контрабанду", готовят против него провокации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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