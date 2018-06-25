В 2017 году жена премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Елена
приобрела Mercedes. Служба безопасности Украины направила на
таможню требование относительно этого автомобиля, пишет INSIDER.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман
опасался провокаций со стороны силовиков Фото: rada.gov.ua На
Житомирскую таможню направлены соответствующие письма за подписью
первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.Автомобиль жена
главы правительства приобрела в 2017 году.Демчину СМИ связывают
с народным депутатом от Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко
– ближайшим соратником главы государства.13 июня Гройсман заявил,
что правоохранители, "крышующие нелегальную контрабанду", готовят
против него провокации.
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