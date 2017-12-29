"Кредмаш" в 2017г увеличил реализацию установок более чем в 1,5 раза

ЧАО "Кременчугский завод дорожных машин" ("Кредмаш", Полтавская обл.) в 2017 году выпустил и реализовал 49 асфальтосместительных установок, тогда как в 2016 году реализовано 32 асфальто- и грунтосмесительных установок и выпущены 31 ед. (в том числе 6 грунтосмесительных), сообщается на сайте предприятия.

"2017-й год действительно войдет в историю как год чрезвычайного подъема. Давно мы не работали так напряженно и имели заказ на два квартала вперед", - комментирует итоги года начальник управления внешнеэкономических связей и реализации Владимир Пономаренко.

По его словам, росту продаж способствовал новый модельный ряд установок КДМ206, КДМ208 и КДМ209, вышедших на международный рынок, а установки КДМ207 и КДМ205 спроектированы и ждут заказчика

"Теперь мы имеем весь модельный ряд установок, предлагая производительность оборудования от 60 до 200 тонн смеси в час", - отмечает В.Пономаренко.

Он также сообщил, что в этом году "Кредмаш" стал участником системы РroZorro, где выиграл два аукциона на поставку асфальтосмесителей в Сумы и Кременчуг.

В.Пономаренко также констатировал, что впервые за многие годы изменилось соотношение реализации продукции "Кредмаша" за рубежом и в Украине – в 2016-2017 годах в Украине продано вдвое больше асфальтосмесителей.

В числе конкурентных преимуществ установок "Кредмаша" он отмечает ценовое преимущество (при равных эксплуатационных характеристиках установки в 1,5-2 раза дешевле) при равном известным производителям качестве, а также быстрое изготовление, монтаж, обучение персонала, модернизация старых установок (что сейчас очень актуально).

В текущем году "Кредмаш" также активно представлял коммунальную технику - образцы регенератора асфальта РА-802 и мини-гудронатора КДМ337 - на выставках в области.

"В связи с переходом местных дорог под опеку облгосадминистраций и на эту отрасль направляется финансирование, мы надеемся активно продвигать свою продукцию местным общинам, участвовать в тендерах на ее закупку", - сказал начальник управления.

"Кредмаш" специализируется на разработке и изготовлении асфальтосмесительных установок, запасных частей к строительной и дорожной технике, автоцистерн, автобитумовозов, чугунного и стального литья, товаров народного потребления.

В 2016 году предприятие нарастило чистый доход на 16,2% к 2015 году, до 513,61 млн грн, а чистая прибыль выросла на 77%, до 51,43 млн грн. На экспорт было поставлено почти 46% продукции.

На нынешний год предприятие первоначально запланировало выпуск 38 асфальто- и грунтосмесительных установок.