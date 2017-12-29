Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поприветствовал обмен заложниками в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Такую информацию распространила пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дуджаррик.

Согласно ее словам, генсек оценивает высоко работу всех, кто был причастен к организации обмена.

"Он надеется, что этот гуманитарный акт может стать положительным шагом на пути укрепления доверия между сторонами, и призывает все стороны принимать дальнейшие меры в этом духе, в частности, полностью уважая и соблюдая соглашение о прекращении огня и продолжая работать вместе, чтобы выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям", - рассказала пресс-секретарь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, обмен пленными на Донбассе я вляется шагом к укреплению доверия между сторонами . Такое заявление сделала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что обмен может помочь урегулировать конфликт на востоке Украины.

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