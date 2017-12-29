Глава инвестиционной фирмы Ark Кэтрин Вуд считает, что биткойн уже превзошел по своему замыслу компанию Apple. При этом криптовалюта пока еще не достигла максимума своего потенциала.

Вуд предполагает, что в будущем биткойн переживет очередной форк. В результате появится две валюты — одна станет средством платежа, а другая — инструментом инвестиций, информирует svodka.net.

В интервью CNBC основательница инвестиционной фирмы Ark Кэтрин Вуд сравнила биткойн и Apple. По масштабу замысла криптовалюта уже превзошла крупнейшую ИТ-компанию, считает Вуд. Ранее эксперты уже сравнивали криптовалюту с американским ИТ-гигантом. Так, экономист Йенс Нордвиг отметил, что в сентябре объем торгов биткойнами и альткойнами в среднем составлял $3 млрд в день. У акций Apple подобный показатель доходил до $4 млрд ежедневно.

Кэтрин Вуд рассчитывает, что в будущем биткойн укрепится и станет надежным платежным средством. Глава Ark допускает, что это произойдет в результате хардфорка. «Возможно, после хардфорка появится биткойн как средство накопления и биткойн как платежное средство«. Bitcoin Cash, по мнению Вуд, нельзя признать перспективным платежным средством, так как на него также установлен лимит оборота в 21 млн монет.

Сооснователь Yahoo и глава венчурной фирмы AME Cloud Ventures Джерри Янг также верит, что биткойн рано или поздно перестанет быть инструментом для извлечения спекулятивной прибыли. Инвестиционный хайп пройдет, и криптовалюту начнут применять в повседневных транзакциях. Как будет решен вопрос с обработкой платежей и комиссиями, Янг не пояснил.

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