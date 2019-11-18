|В Москве вспыхнул крупный пожар: Были слышны взрывы
|18.11.2019 14:25
|
В России на северо-западе Москвы на улице Маршала Прошлякова, дом 20, 18 ноября загорелись склады с газовым оборудованием, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает “Говорит Москва“.
По предварительным данным, внутри взрывались кислородные и пропановые баллоны. “По факту происходит возгорание в складском помещении на площади приблизительно 300-400 квадратных метров“, - говорится в сообщении.
Очевидцы сообщают о чёрном дыме и сильных хлопках. На место прибыли пожарные и спасатели. По состоянию на 10:00 пожар ликвидировали.
При этом точные причины возгорания пока установить не удалось. Также в сети показали яркие кадры с места событий. Масштабы пожара действительно выглядят внушительно.
Поделитесь статьей с друзьями