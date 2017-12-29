Чай в России начали употреблять в первой половине 17 века. По одной из версий, в 1618 году несколько ящиков чая привезли в дар царю Михаилу Романову китайские послы. Примерно в то же время зародились и традиции его употребления. Неотъемлемыми атрибутами чаепития стали самовар, баранки и варенье. Готовить чай по-русски принято по методу двух чайниковой заварки. Чай заваривают кипятком в отдельном чайнике, а при розливе по чашкам разбавляют его. Способ заваривания чая, как и свойства, присущие той или иной категории чая, в зависимости от степени окисления, стали причиной появления между потребителей множества мифов. Говорят, что в каждом мифе есть доля правды. Сегодня мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

— Миф 1: В черном чае больше кофеина, чем в зеленом —

На концентрацию кофеина в чае влияет очень много факторов, в том числе и то, где и как он рос, размер конечных листьев и точный способ обработки (обжарка и ферментация могут уменьшить его содержание). Таким образом, зеленый чай может иметь столько же кофеина, сколько и черный, а два черных чая из одной области могут обладать совершенно разным содерджанием кофеина. Концентрация кофеина в заваренном чае варьируется в зависимости от времени его заваривания. Результаты опытных экспериментов показали, что чем дольше заваривается чай, чем больше кофеина в нем будет содержаться. К примеру, дав чаю English Breakfast настояться одну минуту, вы получите 14 миллиграммов кофеина в своей чашке, оставив же его завариваться 5 минут, вы удвоите концентрацию.

— Миф 2: Кипяток только для черного —

Считается, что при заваривании черного чая нужно использовать кипяток, в то время как зеленые и белые чаи рекомендуется заливать горячей водой, температурой 70-80 °С, поскольку кипяток разрушит все полезные компоненты. Но это не совсем так. Например, темные улуны лучше раскрывают свои вкусовые качества при заваривании очень горячей водой, а некоторые зеленые чаи будут менее вяжущими, если их залить более прохладной водой. Температуру воды нужно подбирать в соответствии с сортом чая и, что не менее важно, личными вкусовыми пристрастиями. Чем горячее будет вода, тем темнее и крепче получится чай. Менее горячая вода сделает вкус чая мягче. Определиться с подходящей температурой заваривания будет куда проще, если обзавестись чайником с несколькими температурными режимами.

— Миф 3: Черный чай должен завариваться дольше зеленого —

Еще одним спорным вопросом, наряду с температурой, является время заваривания. Многие чайноманы утверждают, что зеленые и белые необходимо заваривать не больше минуты-двух, а черным для заваривания необходимо выделить порядка 5 минут. При этом никто ни слова не говорит о размере листьев и количестве воды, а, между прочим, следовало бы. Небольшие и сломанные листья завариваются быстрее, чем целые. Черный чай в пакетиках в кружке заварится за 1-2 минуты, заваривание же чайника листового чая займет значительно больше времени. Улуну dancong оптимально подходит заваривание в небольшой посуде в течение нескольких секунд. Лучший и самый верный способ определить идеальное время для вашего любимого сорта — попробовать его заварить.

— Миф 4: Органический чай отличается высоким качеством —

Спрос на органический чай, как на другие продукты с приставкой био, в последние несколько лет существенно вырос. А как известно, спрос рождает предложение, следовательно на производство органического чая стараются перейти многие компании. Но позволить себе его могут не все: небольшие предприятия продолжают выращивать и изготавливать чай по традиционным технологиям. Таким образом, даже если компания имеет хотя десяток сертификатов, доказывающих, что их товар на все сто органический, соседи, работающие по старинке и активно использующие пестициды, сводят все усилия на нет.

До сравнительно недавнего времени качество органического чая было несколько ниже, чем у обычного. Связано это с тем, что производители еще не до конца приспособились к новым методам и не решили всех сопутствующих проблем, связанных с производством чая по другой технологии.

— Миф 5: Зеленый чай полезнее для организма —

О зеленом чае часто говорят как о чудодейственном средстве чуть ли не от всех болезней, начиная аллергией и заканчивая раком. Тут надо отдать должное маркетологам — они постарались на славу. Но большинство подобных громких заявлений представляют собой обыкновенный рекламный трюк. Зеленый чай действительно богат натуральными антиоксидантами, но прочие его целебные свойства изрядно преувеличены. А если его пить в больших количествах, то эффект может быть прямо противоположным. Так что не стоит переходить не зеленый чай только потому, что он у всех на слуху. При условии умеренного употребления хотя зеленый, хотя черный чай принесут пользу вашему организму.

ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, ТОЛЬКО ЧАЙ, БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

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