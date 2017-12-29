Долг украинцев по оплате услуг Жилищно-коммунального хозяйства в ноябре уходящего года вырос на 8,8% по сравнению с октябрем и составил 27,1 млрд гривен. Такие данные в пятницу, 29 декабря, привели в Госслужбе статистики без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

В Госстате отметили, что в целом, в ноябре за жилкомуслуги уплатили 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% от начисленной за этот месяц суммы.

Лучше всех услуги ЖКХ в ноябре оплачивали в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях.

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