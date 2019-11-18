18 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Москве вспыхнул крупный пожар: Были слышны взрывы • Трамп вступился за конкурента, которого обидели в КНДР: Байден — не "бешеная собака" • Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли • В Кремле уверены, что Киев "согласует" с ОРДЛО новый закон о статусе Донбасса • В Украину идет резкое похолодание • Time назвал лучшие фильмы десятилетия • Рябошапка: Я имею право привлечь к ответственности любого, даже Коломойскоговсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: взрывы, опросы, Балаклея, склады. 18 ноября 40взрывы, опросы, Балаклея, склады. 15 листопада на території арсеналу у Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. Внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро постраждали, один помер у лікарні 17 листопада. Як живеться у місті, де вже втретє за три роки лунають вибухи? Фоторепортажи Популярные теги Шахтер, НАТО, женщины, учения, ВМС, #Євромайдан, юмор, архитектура, Нацгвардия, солдат, зима, портрет, общество, технологии, марш, стихийные бедствия, мода, Сергей Смоленцев, оккупация, фестивали, АТО, Львов, искусство, мир, дети, транспорт, люди, США, митинги, фотография, знаменитости, самолеты, авиация, фотоконкурсы, Динамо, животные, столкновения, беспорядки, полиция, Львів, политика, экология, тест-драйв, автомобили, путешествия, спорт, пейзажи, природа, военная техника, соревнования, музыка, фотографы, бизнес, фотоподборки, Карпаты, Киев, Саакашвили, джаз, выборы, Одесса, кошки, футбол, депутаты, фотопроект, культура, Майдан, милиция, Александр Зубко, Россия, парады, традиции, корабли, Донбасс, церковь, досуг, аннексия Крыма, концерты, история, цирк, ВСУ, заводы, вера, катастрофы, акции, Верховная Рада, ЗСУ, политики, война, туризм, живопись, Порошенко, дизайн, уикенд, Путин, суд, праздники, выставки, Дмитрий Дятлов, город, протесты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Шахтер, НАТО, женщины, учения, ВМС, #Євромайдан, юмор, архитектура, Нацгвардия, солдат, зима, портрет, общество, технологии, марш, стихийные бедствия, мода, Сергей Смоленцев, оккупация, фестивали, АТО, Львов, искусство, мир, дети, транспорт, люди, США, митинги, фотография, знаменитости, самолеты, авиация, фотоконкурсы, Динамо, животные, столкновения, беспорядки, полиция, Львів, политика, экология, тест-драйв, автомобили, путешествия, спорт, пейзажи, природа, военная техника, соревнования, музыка, фотографы, бизнес, фотоподборки, Карпаты, Киев, Саакашвили, джаз, выборы, Одесса, кошки, футбол, депутаты, фотопроект, культура, Майдан, милиция, Александр Зубко, Россия, парады, традиции, корабли, Донбасс, церковь, досуг, аннексия Крыма, концерты, история, цирк, ВСУ, заводы, вера, катастрофы, акции, Верховная Рада, ЗСУ, политики, война, туризм, живопись, Порошенко, дизайн, уикенд, Путин, суд, праздники, выставки, Дмитрий Дятлов, город, протестыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 15 листопада на території арсеналу у Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. Внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро постраждали, один помер у лікарні 17 листопада. Як живеться у місті, де вже втретє за три роки лунають вибухи? 18.11.2019



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