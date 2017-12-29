Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности экс-главу Госуправления делами Тарасюка по истечению срока давности уголовного производства. Печерский суд снял арест с имущества Тарасюка Фото: pc.ki.court.gov.ua Дело в отношении Тарасюка суд закрыл в связи с истечением срока давности.Генеральная прокуратура Украины сообщила Тарасюку о подозрении 2 марта 2017 года. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Тарасюк фигурирует в уголовном производстве "по фактам создания и деятельности преступной организации и завладением в ее составе государственным имуществом – комплексом отдыха "Пуща-Водица" в урочище "Межигорье", общей стоимостью 540 млн грн".Луценко отметил, что в ходе обыска у Тарасюка были "обнаружены и изъяты документы, €1 млн, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия".3 марта суд назначил Тарасюку залог в 6,4 млн грн. Экс-глава Государственного управления делами заявил, что найденный у него при обыске €1 млн ему не принадлежит, а с залогом ему помогут друзья.В определении Печерского суда от 22 декабря указывается, что изначально Тарасюку сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в отдельно крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Но затем прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), так как не усмотрела умысла в действиях бывшего главы Госуправления делами. Срок привлечения к ответственности по данному обвинению составляет пять лет, и, соответственно, истек в 2012 году.Тарасюк занимал пост руководителя Государственного управления делами в 2005–2010 годах в Администрации Президента Виктора Ющенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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