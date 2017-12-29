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Суд освободил от уголовной ответственности экс-главу Госуправления делами Тарасюка и снял арест с его имущества
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29.12.2017 17:50
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Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности
экс-главу Госуправления делами Тарасюка по истечению срока давности
уголовного производства. Печерский суд снял арест с имущества
Тарасюка Фото: pc.ki.court.gov.ua Дело в отношении Тарасюка суд
закрыл в связи с истечением срока давности.Генеральная прокуратура
Украины сообщила Тарасюку о подозрении 2 марта 2017 года. По словам
генпрокурора Юрия Луценко, Тарасюк фигурирует в уголовном
производстве "по фактам создания и деятельности преступной
организации и завладением в ее составе государственным
имуществом – комплексом отдыха "Пуща-Водица" в урочище
"Межигорье", общей стоимостью 540 млн грн".Луценко отметил,
что в ходе обыска у Тарасюка были "обнаружены и изъяты
документы, €1 млн, золото и другие вещи, которые имеют
значение для следствия".3 марта суд назначил Тарасюку
залог в 6,4 млн грн. Экс-глава Государственного управления
делами заявил, что найденный у него при обыске €1 млн ему не
принадлежит, а с залогом ему помогут друзья.В определении
Печерского суда от 22 декабря указывается, что изначально Тарасюку
сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение,
растрата имущества или завладение им путем злоупотребления
служебным положением в отдельно крупных размерах) Уголовного
кодекса Украины. Но затем прокуратура изменила подозрение на ч. 2
ст. 367 (служебная халатность), так как не усмотрела умысла в
действиях бывшего главы Госуправления делами. Срок привлечения к
ответственности по данному обвинению составляет пять лет, и,
соответственно, истек в 2012 году.Тарасюк занимал пост руководителя
Государственного управления делами в 2005–2010 годах в
Администрации Президента Виктора Ющенко.
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