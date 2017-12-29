Универсальная вакцина против вируса гриппа стала на шаг ближе благодаря новейшему исследованию специалистов Университета штата Вашингтон, которые разработали препарат на основе нуклеиновых кислот, атакующий генетические компоненты вируса.

«ДНК-вакцинация — это относительно новый подход к созданию вакцин», — говорит Дебора Фуллер, руководитель лаборатории, возглавлявшей это инновационное исследование. Генные вакцины — авангард медицинских исследований. В отличие от своих обычных «собратьев», которые используют полную форму микроорганизма, чтобы создать иммунную реакцию, они вводят генетический код в клетку, заставляя ее вырабатывать антиген, который затем запускает иммунную реакцию.

ДНК-вакцины предпочтительнее обычных по нескольким причинам: во-первых, они дешевле и быстрее в изготовлении. Во-вторых, поскольку они атакуют фундаментальные генетические компоненты вируса, они обходят проблему «генетического дрифта». Это значит, что одного укола будет довольно, чтобы защититься от всех штаммов гриппа, как прошлых, так и будущих, пишет New Atlas.

Предыдущие исследования не смогли добиться высокой эффективность ДНК-вакцин — сильный иммунный ответ вызвать не удалось. Чего нельзя сказать о новой разработке американских ученых, которая показала хорошие результаты в экспериментах на животных. Новая вакцина содержит ДНК-код от четырех различных штаммов гриппа плюс дополнительный белок, который, как считают ученые, имеется у всех штаммов простуды.

Результаты показали, что новый препарат дал 100-процентную защиту от вируса, который не соответствовал штаммам, заложенным в вакцину. Это открытие может стать прорывом в борьбе с гриппом, хотя впереди еще много работы, в частности, клинические испытания. При удачном стечении обстоятельств, ждать универсальную вакцину от всех видов гриппа следует не раньше, чем через 5–10 лет.

Вакцину от разных типов риновируса разработали год назад специалисты Университета Эмори. Она позволяет иммунитету бороться с риновирусом иначе — уже после того, как тот захватил клетки. Ученые получили сильную реакцию антител на 49 из 50 типов вируса.

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