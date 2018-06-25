Народный депутат Игорь Мосийчук решил через суд запретить проведение в столице "КиевПрайда" -2019. Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что дополнил свое заявление дополнительными требованиями, передает .

Отметим, что Мосийчук хотел запретить "КиевПрайд" -2018 в связи с чем тоже обращался в суд.

"Окружной административный суд города Киева назначил к рассмотрению мой иск о запрете проведения нынешнего гей-парада уже после его проведения. Думают, что так как гей-парад прошел то мне в иске откажут", - написал нардеп, добавив, что "зря надеются".

По его словам, "после нынешнего силового разгона мирной акции противников гей-парада у меня появилось еще больше аргументов для запрета подобных действ в столице".

"В связи с этим я подаю в своем исковом заявлении дополнительные исковые требования, о запрете любых акций извращенцев ... этого и следующего года! О дате судебных слушаний сообщу позже ...", - написал он.

Отметим, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - движение за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции, во время которых было задержано 57 человек.

Напомним, в ответ на задержание активисты устроили в Киеве акцию под стенами МВД на Богомольца. Во время мероприятия участники "сменили пол" памятнике Жеглову и Шарапову, а также вывесили на нем флаг ЛГБТ.

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