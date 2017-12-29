Правоохранители задержали в одном из Львовских гипермаркетов жительницу столицы, которая похитила 220 шоколадных изделий "Киндер-сюрприз". Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Львовской области.

По информации, предоставленной полицейскими, женщина в возрасте 33 лет была задержана сотрудником охраны в торговом зале гипермаркета по улице Богдана Хмельницкого. Стоимость похищенных сладостей была оценена в 7 тысяч гривен.

Отмечается, что за данное правонарушения женщине может грозить наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, исправительных работ до двух лет или лишения свободы до трех лет.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в ночь на католическое Рождество, 24 декабря, во Львове мужчина украл из рождественского вертепа, размещенного на площади Рынок, колыбель с Иисусом . Одной из камер наблюдения удалось запечатлеть неизвестного мужчину в шортах, который, похитив колыбель, спрятался в подъезде жилого дома.

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