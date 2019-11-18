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18.11.2019
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Метки: Россия, Мариуполь, Азовское море, Керченский пролив.
18 ноября
Катери ФСБ Росії біля українських берегів. За десять кілометрів від Маріуполя. Один із них на власні очі бачили Крим. Реалії. Наш журналіст разом із українськими військовими патрулював Азовське море. Більше року російські спецпризначенці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна несе збитки. Приміром, у Маріупольському порту кількість суден після окупації Криму зменшилась вдвічі. Як Росія привласнила раніше спільне Азовське море?