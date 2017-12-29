В новом 2018 году Россию наверняка ждет много сюрпризов

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle, информирует еizvestia.com.

Очередная работа карикатуриста посвящена ожиданиям в новом году.

В новом 2018 году Россию наверняка ждет много сюрпризов. В том числе и от президента страны Владимира Путина, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

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В мае 2017 года художник стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award, которой фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.

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