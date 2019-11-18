Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не может сейчас заниматься проблемами пятого президента Украины Петра Порошенко, потому что он находится дома, во Франции. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Товарищи, все спорят, внесет Генеральный Прокурор подання на Порошенко в парламент или нет, но есть нюанс.

В данный момент, Генеральный Прокурор находится дома, во Франции.

Уехал к семье.

Вы как себе это представляете, вот так всё бросить, и лететь в Киев, на работу?

Серьёзно?" - Заявил Максим Бужанский.

Напомним, Госбюро расследований подготовило первое подозрение против Петра Порошенко. Оно касается узурпации власти при назначениях в надзорный судебный орган - Высший совет правосудия.

Впрочем, ее еще должен утвердить генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Впрочем, генпрокурор здесь - не последняя инстанция. Вопрос вручения подозрения Порошенко будет приниматься на самом верху. Это серьезный политический процесс, который потребует голосования в Раде за снятие с бывшего президента неприкосновенности.

В партии "Европейская Солидарность" прокомментировали намерение Государственного бюро расследований Украины объявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко.

Официальное заявление политсилы по этому поводу появилось в Facebook.

"Так называемое подозрение, выставленное в Telegram заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада)", - заявили в "ПЕС".

В политсиле Порошенко считают, что с помощью подозрения директор ГБР Роман Труба "цепляется за кресло, которое быстро ускользает". В партии нашли еще одно объяснение происходящему.

"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлен не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. И конвульсии Трубы - только лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - сказано в посте пресс-службы "ПЕС".

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