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"Летающий человек" побил собственный рекорд скорости полета
18.11.2019 15:48
Реактивное будущее: британец побил свой рекорд по полетам в реактивном костюме Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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