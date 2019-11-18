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"Летающий человек" побил собственный рекорд скорости полета
18.11.2019 15:48
Реактивное будущее: британец побил свой рекорд по полетам в реактивном костюме
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
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