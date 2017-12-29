Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів. Про це заявив президент України Петро Порошенко, «Інтерфакс-Україна».

«Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони (Росія — ред.) Стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас все добре. Якщо він буде дешевий і чесний, чи не корупційний, — будь ласка», — сказав він.

При цьому Порошенко підкреслив, що при дотриманні згаданих умов влада України готова піти на такий крок «для того, щоб знизити тарифи для наших людей».

Пояснюючи наявність серед вимог української сторони відсутності корупційної складової в можливому контракті на поставки «блакитного палива» з РФ, президент зазначив, що «20 років Україна була на» голці «корупції і залежності від російського газу». І тільки рішучими діями, зокрема в міжнародних судах, Україні вдалося забезпечити енергетичну незалежність і справедливі ціни на газ.

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