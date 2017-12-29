Реформа Госпогранслужбы Украины идет по двум векторам – по модели европейских коллег и с учетом гибридной войны, отмечает Цигикал

Государственная пограничная служба Украины продолжает реформирование по двум направлениям, констатирует глава ведомства Петр Цигикал.

"2017 год… Если коротко, он стал переломным в сознании наших пограничников и в их патриотическом настрое. А что касается курса реформирования - Государственная пограничная служба продолжает развиваться по двум направлениям. Первое - это правоохранительная деятельность по модели наших европейских коллег. И второе - это, соответственно, военное направление, ведь мы продолжаем вести гибридную войну, которая, к сожалению, до сих пор продолжается на востоке", - рассказал П.Цигикал в итоговом интервью для газеты "Пограничник Украины".

Говоря о задачах пограничников в зоне АТО, он указал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые - охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию столкновения.

"Конечно, большое внимание уделяем возможным террористическим угрозам. Для этого в составе Департамента оперативной деятельности администрации Службы создано управление по противодействию терроризму, а в регионах - соответствующие отделы. Непосредственно на линии столкновения действуют сектора, задачей которых является выявление организованных группировок, осуществляющих разведывательно-подрывную деятельность", - рассказал П.Цигикал.

Он отметил, что Госпогранслужба реагирует на вызовы времени, что отражается на реформе ведомства. "Прежде только цель реформ этого года - усилить плотность охраны границы. Если в последние годы на один километр границы приходится в среднем один военнослужащий, то теперь в планах увеличить этот показатель до двух человек", - пояснил глава погранслужбы, указав при этом, что увеличивать штаты для этого не нужно.

"Это делается только в пределах определенной законом граничной численности личного состава ведомства и действующих штатов. Разве что сокращается управленческое звено в отрядах и региональных управлениях в пользу тех структур, которые действуют "на нуле", - добавил он.

По словам П.Цигикала, на базе существующих отделов создаются отделения погранслужбы, которые "будут вынесены непосредственно на линию границы и расположены друг от друга на расстоянии примерно 20 км".

Отвечая на вопрос о роли инженерно-технического оснащения в усилении охраны границы, он привел следующие цифры: "Сегодня мы можем сказать, что в Харьковской области у нас более 140 километров должным образом обустроенной границы. По Сумскому отряду сейчас практически перекрыты все направления сосредоточения основных усилий".

При этом П.Цигикал констатировал, что для гарантированного перекрытия только российского участка "ресурсов пока не хватает".