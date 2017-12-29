Пока на территории Украины продолжается военный конфликт ее не примут в .

Такое мнение в интервью "" высказала грузинский политик, руководитель оппозиционного "Демократического движения", экс-глава парламента страны (2001-2008 гг) , передает .

"Нет, никакого вступления Украины и Грузии в не будет. Однозначно не будет принимать в свои ряды государства, у которых конфликты на части территории", - сказала она.

Бурджанадзе подчеркнула, что не будет воевать с Россией ни из-за Грузии, ни из-за Украины.

"И мы это прекрасно с вами знаем, нам об этом открыто говорят натовские чиновники и представители тех государств, которые имеют решающий голос в ", - добавила руководитель "Демократического движения".

"Кроме того, когда был саммит "Украина-ЕС", не было подписано заключительного коммюнике исключительно потому, что европейские высокопоставленные чиновники не хотели зафиксировать стремление Украины в ЕС. Откройте глаза, посмотрите на проблему. Наши с вами желания не совпадают с возможностями, нужно из этого исходить. Иначе мы погубим наши страны, если просто будем следовать только мечтам и желаниям", - резюмировала она.

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