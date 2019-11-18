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В Газпроме озвучили предложение Нафтогазу по транзиту газа
18.11.2019 16:07
Газпром направил Нафтогазу предложение о продлении транзитного контракта
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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