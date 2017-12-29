Российский прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович предложил "удешевить и упростить" процедуру сбора подписей избирателей, чтобы членам Центральной избирательной комиссии РФ не пришлось испытывать подлинность подписей, собранных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Войнович: Не сомневаюсь, что члены комиссии обрадуются освобождению от лишенной смысла обязанности Фото: openrussia.org "Выдвижение главного кандидата единогласно, с восторгом и дружным распрямлением колен поддержано несколькими партиями и инициативной группой людей, состоящих из 668 депутатов, олимпийских чемпионов, народных артистов и прочих узнаваемых лиц, которые, собравшись в одном месте, как мне показалось, своей узнаваемости были не очень рады", – написал он.Войнович предложил "удешевить и упростить" процедуру сбора подписей избирателей, которая является "делом хлопотным, требующим участия многих сборщиков и каких-то материальных затрат"."Завести красивую тетрадь, и ничего в ней не заполняя, По его мнению, выборы 2018 года "будут несколько отличаться от прошлых", но другие предпочтения граждан относительно других кандидатов "на общий ход событий не повлияют, и победа главного кандидата ни для кого не станет приятным или неприятным сюрпризом". https://www.facebook.com/vla.dimir.7127/posts/983485235125478 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны подписи не менее 500 тыс. граждан, обладающих избирательным правом. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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