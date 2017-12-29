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Войнович о подписях за Путина: Завести красивую тетрадь, ничего не заполняя, перевязать ее красивым бантиком и сдать в Центризбирком
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29.12.2017 17:57
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Российский прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович предложил
"удешевить и упростить" процедуру сбора подписей избирателей, чтобы
членам Центральной избирательной комиссии РФ не пришлось испытывать
подлинность подписей, собранных в поддержку кандидата в президенты
Владимира Путина. Войнович: Не сомневаюсь, что члены комиссии
обрадуются освобождению от лишенной смысла обязанности Фото:
openrussia.org "Выдвижение главного кандидата единогласно, с
восторгом и дружным распрямлением колен поддержано несколькими
партиями и инициативной группой людей, состоящих из 668 депутатов,
олимпийских чемпионов, народных артистов и прочих узнаваемых лиц,
которые, собравшись в одном месте, как мне показалось, своей
узнаваемости были не очень рады", – написал он.Войнович
предложил "удешевить и упростить" процедуру сбора подписей
избирателей, которая является "делом хлопотным, требующим участия
многих сборщиков и каких-то материальных затрат"."Завести красивую
тетрадь, и ничего в ней не заполняя, По его мнению, выборы 2018
года "будут несколько отличаться от прошлых", но другие
предпочтения граждан относительно других кандидатов "на общий ход
событий не повлияют, и победа главного кандидата ни для кого не
станет приятным или неприятным сюрпризом".
https://www.facebook.com/vla.dimir.7127/posts/983485235125478
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин
объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия
"Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в
качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа
официально выдвинула Путина кандидатом в
президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Согласно
российскому законодательству, для самовыдвижения кандидату нужны
подписи не менее 500 тыс. граждан, обладающих избирательным правом.
Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав
предпочтение елке в Кремле.Согласно результатам опроса
"Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего
президента на выборах готов поддержать 61% респондентов.
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