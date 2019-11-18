Почетный донор: американец спас почти 2 тысячи человек, сдав 303 литра крови - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Почетный донор: американец спас почти 2 тысячи человек, сдав 303 литра крови
18.11.2019 16:26
Американец сдал 303 литра крови и спас около 2 тысяч человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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