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Почетный донор: американец спас почти 2 тысячи человек, сдав 303 литра крови
18.11.2019 16:26
Американец сдал 303 литра крови и спас около 2 тысяч человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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