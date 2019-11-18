|Кремль отреагировал на выпад Лукашенко против союза с Россией
|18.11.2019 16:26
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Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды от создания Союзного государства России и Белоруссии(function() })();
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сомнения белорусского лидера Александра Лукашенко относительно интеграции двух стран. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 18 ноября.
«Взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул Песков.
Он также отметил, что эмоциональные формулировки Лукашенко не остались незамеченным в Кремле.
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