Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды от создания Союзного государства России и Белоруссии

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сомнения белорусского лидера Александра Лукашенко относительно интеграции двух стран. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 18 ноября.

«Взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что эмоциональные формулировки Лукашенко не остались незамеченным в Кремле.

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