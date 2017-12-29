Служба безопасности Украины решила не обнародовать имена и списки тех, кого передали на оккупированные территории, сообщает Громадське .

По данным СБУ, списки не обнародуют, поскольку это персональные данные людей.

Также сообщается, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека.

"Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске", - отметили в Службе безопасности.

Кроме того сообщается, что следующий этап переговоров по новому обмену должна начаться уже 17 января.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что боевики на Донбассе переправляют в Россию украинских пленных . По его словам, многие украинцы, которые считаются пропавшими без вести, находятся на территории Российской Федерации.

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