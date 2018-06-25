Полиция Киева нашла похищенного в Шевченковском районе Киева мужчину - сына ливийского дипломата. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook столичной полиции.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Напомним, сегодня в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль, полицией был введен план "перехват". Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.

Позже стало известно, что похищенным человеком является сын представителя посольства Ливии в Украине.

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