18 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА "Новости" .

В ходе беседы лидеры стран обсудили несколько тем. В частности, они поговорили о ситуации на Украине в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате".

По мнению обоих президентов, встреча "нормандской четверки" должна реально помогать скорейшей и полной реализации минских соглашений. Лидеры государств отметили необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Путин сообщил Макрону о передаче украинской стороне трех военных кораблей, захваченных в прошлом году в районе Керченского пролива.

Кроме того, президенты затронули проблемы Сирии. Они условились о дальнейшей координации по линии военных ведомств для противодействия террористической угрозе в Сирии.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет разрабатываться после встречи лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эту тему Разумков затронул 18 ноября на брифинге в Киеве.

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "нормандской встречи", - сказал спикер.

По его словам, над проектом закона станут работать Верховная Рада и Офис президента при активном участии общества. При этом он отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в том, что они не работают над законопроектом.

Разумков также выразил надежду, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" даст ответы на многие важные вопросы.



Существующий закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года. О том, что работа над новым законопроектом начнется вот-вот, начали говорить еще с середины сентября.

Что касается встречи в "нормандском формате", то она запланирована на 9 декабря в Париже.

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