|Путин и Макрон по телефону обсудили, как Украина будет выполнять Минские соглашения "в полном объёме"
|18.11.2019 16:38
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18 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает
В ходе беседы лидеры стран обсудили несколько тем. В частности, они поговорили о ситуации на Украине в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате".
Кроме того, президенты затронули проблемы Сирии. Они условились о дальнейшей координации по линии военных ведомств для противодействия террористической угрозе в Сирии.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет разрабатываться после встречи лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщает
Эту тему Разумков затронул 18 ноября на брифинге в Киеве.
По его словам, над проектом закона станут работать Верховная Рада и Офис президента при активном участии общества. При этом он отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в том, что они не работают над законопроектом.
Что касается встречи в "нормандском формате", то она запланирована на 9 декабря в Париже.