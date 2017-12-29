Сегодня, 29 декабря, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за январь торгуется на отметке 1,295.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за февраль составила 1,299.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 362347.85 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 164. 97 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 149.62 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Альянс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1400. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1235Золото закрывает год ростом. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что в пятницу цены на золото обновили максимум за месяц при низком объеме праздничных торгов и готовы зафиксировать наибольший рост за год с 2010 года. Ценам на золото поддержку оказало снижение курса доллара. Снижение курса американской валюты приводит к удешевлению золота для держателей других валют.

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