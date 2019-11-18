Президенты России и Франции обсудили ситуацию на Донбассе, а также предстоящий саммит глав нормандского формата.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 ноября, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Основное внимание уделено ситуации в Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в нормандском формате. С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально помогать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», – говорится в сообщении.

В Кремле заявили на необходимости выполнения Киевом «обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования». Прежде только речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, Путин информировал Макрона о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были захвачены в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

«В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе», – говорится в сообщ

Также были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-французского диалога.

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