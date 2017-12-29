Россия хочет помочь США и КНДР прийти к диалогу, заявил
представитель министерства иностранных дел России Олег Бурмистров.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного
оружия и десятки запусков баллистических ракет Фото: ЕРА Он заявил,
что Россия открыта к контактам.По словам Бурмистрова, официальная
Москва не навязывает роль посредника, потому что знает – у сторон
есть каналы общения.Он подчеркнул, что Россия хочет помочь США и
КНДР прийти к диалогу.С 2006 года Северная Корея произвела
шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела
запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа
"Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына,
это стало завершением процесса создания "государственных
ядерных сил" КНДР. В декабре британская газета The Telegraph
со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда
Трампа сообщила, что США разрабатывают план превентивного
удара по КНДР, который должен прекратить ракетно-ядерную программу
Пхеньяна.13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что
Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР без предварительных
условий.
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