Россия хочет помочь США и КНДР прийти к диалогу, заявил представитель министерства иностранных дел России Олег Бурмистров. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет Фото: ЕРА Он заявил, что Россия открыта к контактам.По словам Бурмистрова, официальная Москва не навязывает роль посредника, потому что знает – у сторон есть каналы общения.Он подчеркнул, что Россия хочет помочь США и КНДР прийти к диалогу.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. В декабре британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что США разрабатывают план превентивного удара по КНДР, который должен прекратить ракетно-ядерную программу Пхеньяна.13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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