Пишет часто нарушившая украинскую границу россиянка: “Я сама из Питера. Приезжаю несколько раз в год к вам. Скажу, что при Украине было в разы лучше: цены смешные, всегда чемоданами увозили с вещами и продуктами. Сейчас всё довольно печально. С местными жителями общаясь, сделала вывод, что БОЛЬШИНСТВО населения ЖАЛЕЕТ О ПЕРЕХОДЕ. И дело тут не в патриотизме. Человеку свойственно выбирать комфорт. Когда одиноким мамам нечем кормить своих детей, и зимой они ходят в осенней тонкой куртке — это страшно” (скрин).

2. Белогорское водохранилище в Крыму превращается в пустыню. После аннексии проблема воды коснулась не менее 400 тысяч крымчан, как говорят сами оккупанты. Инфраструктура водохранилища разрушается, плотина даёт трещину (видео).

3. Раннее утро, идешь такая сонная на работу по темной улице, а тебе вдруг дорогу перегородят дяди с автоматами… Это Крым.

4. Несколько десятков таксистов с материковой Украины вчера утром (как раз после встречи пассажиров из киевского поезда) получили от оккупантов запрет въезда в Крым вместе с соответствующими “документами”. В разговоре оккупанты объяснили, что въезд запрещён из-за якобы недостатка средств для пребывания в Крыму

5. В Крыму удвоили налоги на игорный бизнес. То есть уже сделали из Крыма новый Лас Вегас

6. Болеть в Судаке не стоит на Новый год. Можно после Рождества попробовать: “Запись на приём к врачу с 9 января только по телефону”, “Больница наша продолжает движение в хреновом направлении. Зарплаты ниже, чем в других учреждениях Крыма. Некоторые врачи покидают её. И у неё какие-то проблемы с финансированием ОМС. Так что радуйтесь, что по телефону ещё можно записаться” (скрин).

7. Ватница из Сак жалуется, что с середины декабря не может попасть к окулисту, а очередь в регистратуру, как в мавзолей. Попробует в следующем году (прочтите скрин).

8. Лікарня — це місце, де лікують. Больница — это место, где болеют. Відчуйте різницю.

9. Ватоголовые тренеры, руководство и спортсмены севастопольского Клуба Единоборств “Князь Владимир” записали видеообращение к путину, в котором кричали: “Нас не слышат, помогите нам!”. Ватники просят сцаря допустить их к соревнованиям, на которые 3 года не могут попасть из-за отказа платить мзду президенту севастопольской федерации данного вида спорта (видео).

10. Севастополь. Финансовые новости из оккупационного “ГАИ”. Чтобы получить водительское удостоверение после обучения (которое стоит от 45000 руб) и экзаменов (от 25 до 60000 руб), нужно приобрести талончик в электронную (бесплатную) очередь за 2000 руб у перекупщиков. И вуаля! Можно покупать машину!

11. Крымчане, а вы заметили, что в этом году перед Новым годом нет и намека на какой-то шухер у маклеров, которые до оккупации ходили в это время павлинами, отбиваясь от отдыхающих и ломя цены? Сейчас предновогодний полный голяк. Даже в прошлом году ещё подавали признаки жизни.

12. Ночной клуб Севастополя завлекает ватников на празднование Нового года “безлимитным оливье”, которое закончилось сразу после начала оккупации. Слоган вечеринки “Новый год в советской квартире”. Совок, треш и угар (фото + видео-архив).

Вчера Украина встречала 73 освобождённых Героев из плена российских террористов. Среди освобожденных были как наши военные, так и гражданские, которые не побоялись проявить свою проукраинскую позицию на оккупированной части Донбасса, за что были схвачены террористами, подвергнуты пыткам и приговорены к длительным срокам заключения.

Предлагаю посмотреть, как Киев встречал бывших узников Кремля. На видео с 52 минуты официальная встреча, с 1 часа и 5 минут — встреча с близкими и первые интервью, с 1 часа 27 минут — журналистка рассказывает, о том, как встречали боевики своих в Горловке, которым Украина должна была передать 306 боевиков, но только 237 из них согласились вернуться на оккупированную территорию — остальные предпочли остаться у бандеровцев. Например, прежний мэр Торецка Владимир Слепцов, предавший Украину и долгое время сотрудничавший с российскими боевиками, вышел из автобуса в Горловке, оглянулся, сел назад и сказал представителям Красного креста, чтобы его вернули на свободную территорию. Кроме того, террористов никто и не ждал в ОРДЛО, кроме самых близких, в отличие от того, как встречали украинцы своих! (видео). И предлагаю посмотреть фоторепортаж:

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12) Тем временем террористы, встречавшие террористов, оторвали освобождённых от родственников, утрамбовали в автобусы, отвезли в Донецк, изолировали от общества с целью проведения фильтрации: “Никаких цветов, телевизоров оркестров”, — передают сепаратисты (прочтите скрин).

13. Хотелось бы дожить до того момента, когда Крым и Донбасс будут освобождены, и мы точно так же со слезами на глазах будем вместе радоваться и поздравлять друг друга с освобождением из российского плена.

14. По поводу “неравности” обмена 1:4. Вы же помните цену слогану “руцкие сваих нибрасают”? Помните? Так вот, хорошо, что за этих свинопсин, не имеющих никакой цены, кроме обменной, отдали целых 73 человека!

15. Надеюсь дожить до дня, когда в Симферополь заберём Сенцова, Кольченко и остальных пленных крымчан.

16. Слів немає… З поверненням! Вірю, що колись і ми дочекаємось Україну!

P.S. Украина встречала своих Героев вертолетами, самолётами и бесплатными автобусами, которые курсировали от метро к аэропорту умышленно для тех, кто хочет встретить бывших узников Кремля. Президент, чиновники, политики, медики, военные, сотни журналистов, представители иностранных посольств, близкие и просто неравнодушные люди, держа в руках национальную символику, не сдерживали эмоций и слёз радости от долгожданной встречи. Тысячи и тысячи наших глаз до глубокой ночи были прикованы к экранам телевизоров и прямым трансляциям в интернете… Так встречают настоящих Героев, так встречают своих Захисників! Близким оставшихся в плену украинцев желаю мужества и дождаться своих родных живыми и здоровыми. Украина своих не бросает! Украина не бросит ни Крым, ни Донбасс!

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