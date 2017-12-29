НБУ расширил возможности банков по привлечению долгосрочного рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень инструментов по поддержке долгосрочной ликвидности банков в связи с наличием в настоящее время значительного разрыва между краткосрочной и долгосрочной ликвидностью финансовых учреждений.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, указанные изменения утверждены постановлением правления центробанка "Об утверждении изменений в положение о применении НБУ стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы" №144 от 28 декабря 2017 года, которое вступает в силу со 2 мая 2018 года.

При этом, по данным НБУ, в перечень стандартных инструментов по поддержке ликвидности (кредиты рефинансирования до 14 дней и до 90 дней) добавится рефинансирование сроком на один-пять лет.

"Соответствующее рефинансирование не будет иметь целевого характера, и будет выдаваться по результатам проведения внеочередных тендеров. Ставка по таким инструментам будет плавающей (учетная ставка НБУ+2 процентных пункта) и будет меняться в течение срока пользования банком полученными средствами в соответствии с изменением учетной ставки", - указанно в сообщении.

По данным НБУ, в качестве обеспечения банки смогут предоставлять те же активы, которые используются для привлечения кредитов рефинансирования сроком до 14 и до 90 дней. В частности, облигации внутреннего (ОВГЗ) и внешнего государственного займа (еврооблигации), целевые ОВГЗ, депозитные сертификаты НБУ (при привлечении долгосрочного рефинансирования - исключительно в качестве дополнительного обеспечения), иностранная валюта (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены), а также облигации международных финансовых организаций. При этом, если срок обращения ценных бумаг истекает раньше срока погашения рефинансирования, будет предусмотрена возможность их замены на другие.

Сроки выдачи долгосрочного рефинансирования, его объемы и периодичность тендеров будет определять правление НБУ ежеквартально по результатам заседания комитета по монетарной политике. Информация о графике проведения тендеров по поддержке ликвидности банков на следующий квартал (в том числе долгосрочных) будет обнародована на веб-сайте центробанка.

"Введение такого инструмента создаст основу для восстановления долгосрочного кредитования реального сектора экономики, что будет помогать оживлению экономического роста", - отмечено в сообщении.

Помимо этого, Нацбанк разрешил переход права собственности на ценные бумаги по операциям прямого репо.

"Операции прямого репо могут проводиться и в настоящее время, однако в рамках действующих норм, право собственности на ценные бумаги остается у банка, с которым НБУ осуществил соответствующую операцию. Включение в нормативное поле возможности перехода права собственности при проведении таких операций позволит снизить риски НБУ как кредитора, позволит повысить ликвидность вторичного рынка ценных бумаг и уровень общей рыночной ликвидности, а также активизировать обращение государственных ценных бумаг", - пояснил Нацбанк.

НБУ также разрешил банкам предварительно формировать пулы активов, которые они смогут предоставлять в качестве залога при привлечении кредитов овернайт и кредитов рефинансирования.

Для этого банк должен заключить с НБУ генеральное кредитное соглашение сроком на пять лет (с возможностью продления срока на следующие пять лет) и сформировать пул активов. В этот пул могут входить те активы, которые могут предоставляться в качестве залога по кредитам рефинансирования. При этом, банки смогут менять одни активы в пуле на другие на постоянной основе, что позволит банку управлять залоговыми активами.

"Наличие надежного и заранее проверенного обеспечения будет помогать более быстрому и упрощенному получению банками ликвидности от НБУ. Кроме того, у банков появится возможность привлекать кредиты овернайт под залог иностранной валюты", - сообщил Нацбанк.