|Завтра могут арестовать Ляшко, ГПУ просит 7 лет
|18.11.2019 16:57
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Во вторник, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте бывшего нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко по факту драки в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ляшко
Прокуратура просит арестовать, подозреваемого по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом, главу Радикальной партии Олега Ляшко без альтернативы залога. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передают "
Отмечается, что ходатайство рассмотрит локальный Бориспольский суд.
Напомним, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.
Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по факту драки.
Сегодня, 18 ноября, стало известно, что руководитель Радикальной партии получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
Экс-нардеп Андрей Лозовой опубликовал прямую цитату из подозрения, которое вручили Ляшко, где описаны повреждения Геруса в результате драки: