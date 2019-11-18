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Пристайко заявил, что закон об особом статусе Донбасса нужно согласовывать с "ЛДНР"
18.11.2019 17:04
Пристайко заявил, что нормы нового закона об особом статусе Донбасса необходимо согласовать с ОРДЛО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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