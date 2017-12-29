Принятие Польшей 7000 беженцев задекларировала в 2015 году тогдашняя глава правительства Ева Копач

Комментарий Говина касается интервью депутата Корнеля Моравецкого (который является отцом нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого) из группировки "Свободные и солидарные" изданию "Rzeczpospolita", в котором он сказал, что польское правительство должно выполнить декларацию предшественников и принять 7000 беженцев, сообщает Polskie Radio .

"Мы не согласимся, чтобы здесь появились любые группы иммигрантов из исламских стран. Но этот вопрос следует отделить от предложения гуманитарных коридоров, открыть которые призывает Церковь" , - сказал вице-премьер, министр науки и высшего образования Ярослав Говин.

По его мнению, в этом деле должно состояться совещание объединенной правой.

"Я думаю, приближается момент, когда мы должны ответить положительно на призыв наших епископов" , - добавил политик.

Как известно, принятие Польшей 7000 беженцев задекларировала в 2015 году тогдашняя глава правительства Ева Копач.