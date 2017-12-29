|Вице-премьер Польши: Мы не согласимся принять 7 тыс мигрантов
|29.12.2017 18:08
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Принятие Польшей 7000 беженцев задекларировала в 2015 году тогдашняя глава правительства Ева КопачВице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что польское правительство не согласится принять 7000 иммигрантов.
Фото: ap.org
Комментарий Говина касается интервью депутата Корнеля Моравецкого (который является отцом нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого) из группировки "Свободные и солидарные" изданию "Rzeczpospolita", в котором он сказал, что польское правительство должно выполнить декларацию предшественников и принять 7000 беженцев, сообщает Polskie Radio.
"Мы не согласимся, чтобы здесь появились любые группы иммигрантов из исламских стран. Но этот вопрос следует отделить от предложения гуманитарных коридоров, открыть которые призывает Церковь", - сказал вице-премьер, министр науки и высшего образования Ярослав Говин.
По его мнению, в этом деле должно состояться совещание объединенной правой.
"Я думаю, приближается момент, когда мы должны ответить положительно на призыв наших епископов", - добавил политик.
Как известно, принятие Польшей 7000 беженцев задекларировала в 2015 году тогдашняя глава правительства Ева Копач.
Напомним, что ранее Еврокомиссия была готова инициировать судебные иски против Польши, Чехии и Венгрии, что приведет к штрафам для этих стран из-за отказа принимать просителей убежища в рамках программы ЕС по расселению мигрантов.