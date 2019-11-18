Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств.

Президент Владимир Зеленский подписал приказ о выходе Украины из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участниц Содружества Независимых Государств. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится, «выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенной в Ташкенте 15 мая 1992″, – говорится в сообщении.

Ранее СНГ заявило, что Украина должна более 151 млн грн. В СНГ считают, что Украина должна заплатить взносы, которые она не платила с 2014 года. Организация называет сумму в 400 млн рублей.

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