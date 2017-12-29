Переизбрание Владимира Путина на должность президента Российской Федерации может открыть возможности для решения конфликта на востоке Украины. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью изданию "Эхо Москвы".

"Я думаю, что окно возможностей открывает и кампания по переизбранию президента Путина, когда это может быть в интересах России, - решить, наконец, вопрос по Донбассу", - отметил американский дипломат.

При этом он выразил надежду, что Путин захочет войти в историю в качестве миротворца.

"Если бы Владимир Путин смог развернуться в эту сторону (вернуть Россию в мировое общество, - ред.), я думаю, он вошел бы в историю в гораздо более выгодном свете, и Россия находилась бы в лучшем положении, чем сейчас", - заявил Волкер.

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