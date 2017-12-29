Организационная и финансовая оптимизация обеспечит лучший доступ к правосудию и повысит эффективность рассмотрения дел.

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы, информирует еizvestia.com.

Об этом заявила пресс-служба главы государства.

«Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей», — говорится в сообщении.

Читайте: Текст закона о судебной реформе опубликован в парламентской газете

Как сообщил заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», — сказал он.

Организационная и финансовая оптимизация обеспечит лучший доступ к правосудию и повысит эффективность рассмотрения дел.

В процессе подготовки соответствующих указов проводились консультации с Высшим советом правосудия.

Он также отметил, что отныне станет возможным и планирование развития автоматизированной системы для того, чтобы действительно правосудие было доступным и было восстановлено доверие к судебной системе.

«На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного Суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», — подчеркнул Порошенко.

Читайте: Украина готова снова покупать российский газ

По словам президента, в настоящее время «идет набор новых судов». «Это еще один ответ на те многочисленные обращения, поступающие ко мне как к президенту от общественности», — подчеркнул он.

«Я как президент по Конституции не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Единственное, что я могу сделать — это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», — отметил Петр Порошенко.

Президент также сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира