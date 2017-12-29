|Новости дня: Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы
|29.12.2017 18:09
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Организационная и финансовая оптимизация обеспечит лучший доступ к правосудию и повысит эффективность рассмотрения дел.
Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы, информирует еizvestia.com.
Об этом заявила пресс-служба главы государства.
«Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призвал юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей», — говорится в сообщении.
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Как сообщил заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды. «Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», — сказал он.
Организационная и финансовая оптимизация обеспечит лучший доступ к правосудию и повысит эффективность рассмотрения дел.
В процессе подготовки соответствующих указов проводились
консультации с Высшим советом правосудия.
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По словам президента, в настоящее время «идет набор новых судов». «Это еще один ответ на те многочисленные обращения, поступающие ко мне как к президенту от общественности», — подчеркнул он.
«Я как президент по Конституции не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Единственное, что я могу сделать — это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», — отметил Петр Порошенко.
Президент также сообщил, что сейчас происходит процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и заполнение должностей судей людьми, которые проходят систему оценки, заполняют необходимые декларации, проходят антикоррупционную проверку.