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Олена Шоптенко шокувала фігурою після пологів (ФОТО)
25.06.2018 21:54
Хореограф Олена Шоптенко радіє новій ролі в своєму житті. ОЛена з радістю ділиться емоціями новоспеченої мами в соцівльній мережі і публікує фото немовляти. На жаль, зірка поки не показує обличчя сина, але підписники і так в захваті від всього, що їм показують.

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А тепер Шоптенко показала свою фігуру після пологів.

"Ідеальний вихідний – це коли @kzmr_mlvch з АА відпустили маму трошки погуляти. Я сумувала!" - написала під знімком Олена.

Идеальный выходной - это когда @kzmr_mlvch с АА отпустили маму немножко погулять.

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