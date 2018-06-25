Хореограф Олена Шоптенко радіє новій ролі в своєму житті. ОЛена з радістю ділиться емоціями новоспеченої мами в соцівльній мережі і публікує фото немовляти. На жаль, зірка поки не показує обличчя сина, але підписники і так в захваті від всього, що їм показують.







А тепер Шоптенко показала свою фігуру після пологів.



"Ідеальний вихідний – це коли @kzmr_mlvch з АА відпустили маму трошки погуляти. Я сумувала!" - написала під знімком Олена.



Идеальный выходной - это когда @kzmr_mlvch с АА отпустили маму немножко погулять.



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