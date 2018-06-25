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Олена Шоптенко шокувала фігурою після пологів (ФОТО)
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25.06.2018 21:54
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Хореограф Олена Шоптенко радіє новій ролі в своєму житті. ОЛена з
радістю ділиться емоціями новоспеченої мами в соцівльній мережі і
публікує фото немовляти. На жаль, зірка поки не показує обличчя
сина, але підписники і так в захваті від всього, що їм
показують.
А тепер Шоптенко показала свою фігуру після пологів.
"Ідеальний вихідний – це коли @kzmr_mlvch з АА відпустили маму
трошки погуляти. Я сумувала!" - написала під знімком Олена.
Идеальный выходной -
это когда @kzmr_mlvch с АА отпустили маму немножко погулять.