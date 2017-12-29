В пятницу 29 декабря пробки сковали .

По состоянию на 15:00 в столице 8-бальные пробки, сообщает Maps, передает со ссылкой на .

Самые боьшие пробки в центре города.

Затруднено движение по бульвару Тараса , возле станций метро Золотые ворота, Университет и Площадь Льва Толстого.

На улицах Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Мельникова автомобили едут со скоростью 5 км/ч.

Пробки на бульварах Леси Украинский, Дружбы народов и на Набережном шоссе.

2017 года на уборку снега в предусмотрели 252,5 млн грн, ежедневно - 1,67 млн грн. Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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