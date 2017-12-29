|Киев сковали пробки
|29.12.2017 18:13
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В пятницу 29 декабря пробки сковали .
По состоянию на 15:00 в столице 8-бальные пробки, сообщает Maps, передает со ссылкой на .
Самые боьшие пробки в центре города.
Затруднено движение по бульвару Тараса , возле станций метро Золотые ворота, Университет и Площадь Льва Толстого.
На улицах Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Мельникова автомобили едут со скоростью 5 км/ч.
Пробки на бульварах Леси Украинский, Дружбы народов и на Набережном шоссе.
2017 года на уборку снега в предусмотрели 252,5 млн грн, ежедневно - 1,67 млн грн. Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор".
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