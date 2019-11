Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты малого радиуса действия Шахин-1. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур в понедельник, 18 ноября.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", – говорится в сообщении.

Ракета Шахин-1 класса земля-земля способна нести любые типы боеголовок, включая ядерные, на расстояние до 650 километров.

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) November 18, 2019

